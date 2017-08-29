Мурманская область тратит более четверти бюджета на образование

Дети на уроке в школе. Архивное фото

Дети на уроке в школе. Архивное фото

МУРМАНСК, 29 авг – РИА Новости. Мурманская область тратит больше четверти бюджета на нужды образования и добивается высоких успехов, в том числе на федеральном уровне, участвуя в федеральных проектах, сообщила губернатор области Марина Ковтун на большом педсовете накануне начала учебного года.

По традиции перед 1 сентября педагоги Мурманской области собрались в Мурманске на большой августовский педагогический совет.

По мнению главы региона, система образования Мурманской области успешно решает задачу повышения качества человеческого капитала, раскрытия потенциала личности и полностью отвечает требованиям времени.

"Это подтверждается её высокой оценкой на федеральном уровне. Так, по результатам независимого мониторинга, проведённого по заданию федерального министерства образования, Мурманская область занимает высокое 4-е место по индексу региональной инновационной экосистемы образования", – привела пример губернатор.

Кроме того, регион успешно участвует и побеждает в конкурсных отборах на право реализации приоритетных федеральных проектов. В 2017 году Мурманская область стала участником восьми федеральных проектов, которые охватывают все ступени образования от дошкольного до профессионального.

"Доля расходов областного бюджета на образование составляет 27%. Ежегодно на учебные расходы школ и детских садов в регионе направляется 350 млн рублей. Поступательно решается проблема доступности дошкольного образования", — сообщила глава региона.

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