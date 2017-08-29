МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Отток средств юридических лиц из банка "ФК Открытие" с 3 июля по 24 августа составил 389 миллиардов рублей, физических — 139 миллиардов рублей, сообщили журналистам в Банке России.

Банк России во вторник объявил о реализации ряда мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В частности, в банк введена временная администрация, а основным инвестором станет ЦБ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Процесс финансового оздоровления банка "ФК Открытие", по оценке ЦБ РФ, займет от шести до восьми месяцев, при этом регулятор точно постарается уложиться в срок до одного года.

"По нашим оценкам, в период с 3 июля по 24 августа отток средств юрлиц был 389 миллиардов рублей, физических лиц — 139 миллиардов рублей, в основном это были вип-вкладчики", — сообщил представитель ЦБ РФ журналистам.