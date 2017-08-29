Центробанк не ожидает потрясений на банковском рынке в обозримом будущем

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Банк России не ожидает потрясений на банковском рынке РФ в обозримом будущем, сообщил журналистам на брифинге первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

"Мы не ожидаем никаких потрясений в банковском секторе экономики в обозримом будущем", — сказал Тулин.

Банк России во вторник объявил о реализации ряда мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В частности, в банк введена временная администрация, а основным инвестором станет ЦБ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Процесс финансового оздоровления банка "ФК Открытие", по оценке ЦБ РФ, займет от шести до восьми месяцев, при этом регулятор точно постарается уложиться в срок до одного года.