ЦБ рассчитывает на рост кредитных рейтингов "ФК Открытие" через 6-9 месяцев

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Банк России рассчитывает на взлет кредитных рейтингов банка "ФК Открытие" через 6-9 месяцев, сообщил журналистам на брифинге первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

Банк России во вторник объявил о реализации ряда мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В частности, в банк введена временная администрация, а основным инвестором станет ЦБ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Процесс финансового оздоровления банка "ФК Открытие", по оценке ЦБ РФ, займет от шести до восьми месяцев, при этом регулятор точно постарается уложиться в срок до одного года.

"Речь идет о сохранении непрерывности деятельности банка и де-факто — существенном повышении финансовой устойчивости. Я думаю, что через 6-9 месяцев рейтинг банка взлетит до очень хороших уровней и все будет прекрасно, признано рынком", — сказал Тулин.