В "Открытии" рассказали о последствиях поддержки банка со стороны ЦБ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Поддержка ЦБ РФ как акционера дает банку "Открытие" хорошие возможности для дальнейшего развития, рассказал РИА Новости управляющий директор банка "Открытие" Александр Дмитриев.

Банк России 29 августа объявил о реализации ряда мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В частности, в банк введена временная администрация, а основным инвестором станет ЦБ РФ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

"Опираясь на поддержку акционера в виде ЦБ, банк "Открытие" обладает хорошими возможностями для дальнейшего развития", — сказал Дмитриев.

Он также подтвердил, что акционеры банка сами обратились в ЦБ за поддержкой. "Перевод банка "ФК Открытие" под управление ЦБ РФ стал следствием продуктивного диалога между его владельцами и регулятором", — отметил он.

"Для клиентов ничего не меняется, все обязательства перед ними банк продолжит выполнять в полном объеме. Отдельно подчеркну, что это касается вкладов и депозитов – они сохраняются в полном объеме и обслуживаются в обычном порядке", — сообщил управляющий директор банка.

"Все это также в полной мере относится к организациям, входящим в группу Банка: банк "Траст", СК "Росгосстрах", "Росгосстрах Банк", "НПФ Лукойл-гарант", АО "НПФ Электроэнергетики", НПФ "РГС", "Открытие Брокер" и сервисам "Точка" и Рокетбанк. Все они продолжают работать в нормальном режиме и обслуживать клиентов", — заключил Дмитриев.