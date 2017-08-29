В "Открытии" рассказали о последствиях поддержки банка со стороны ЦБ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Поддержка ЦБ РФ как акционера дает банку "Открытие" хорошие возможности для дальнейшего развития, рассказал РИА Новости управляющий директор банка "Открытие" Александр Дмитриев.
"Опираясь на поддержку акционера в виде ЦБ, банк "Открытие" обладает хорошими возможностями для дальнейшего развития", — сказал Дмитриев.
Он также подтвердил, что акционеры банка сами обратились в ЦБ за поддержкой. "Перевод банка "ФК Открытие" под управление ЦБ РФ стал следствием продуктивного диалога между его владельцами и регулятором", — отметил он.
"Все это также в полной мере относится к организациям, входящим в группу Банка: банк "Траст", СК "Росгосстрах", "Росгосстрах Банк", "НПФ Лукойл-гарант", АО "НПФ Электроэнергетики", НПФ "РГС", "Открытие Брокер" и сервисам "Точка" и Рокетбанк. Все они продолжают работать в нормальном режиме и обслуживать клиентов", — заключил Дмитриев.