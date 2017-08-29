Cанация "Открытия" не означает зачистки банка, заявили в ЦБ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Решение ЦБ РФ о санации "ФК Открытие" не означает зачистки банка, речь идет о преемственности и его развитии, сообщил журналистам на брифинге первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин.

Банк России во вторник объявил о реализации ряда мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В частности, в банк введена временная администрация, а основным инвестором станет ЦБ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

"Речь идет не о какой-то хирургической операции, зачистке финансовой группы или банка — речь идет, в общем-то, о преемственности в управлении и развитии банка и группы уже с новым собственником", — сказал Тулин.

Он подчеркнул, что при санации "ФК Открытия" будут сохранены лучшие кадры, обеспечены непрерывность деятельности и развитие потенциальных преимуществ.

"У банка неплохая платформа, IT-платформа, которую мы намерены не только сохранить, но и продолжить ее развитие", — добавил Тулин.