Центробанк еще прошлой осенью знал о проблемах в банке "Открытие"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Проблемы в банке "ФК Открытие", связанные с завышением капитала и высокими рисками, были известны ЦБ РФ еще прошлой осенью, сообщил журналистам на брифинге первый зампред ЦБ РФ Дмитрий Тулин.

По словам Тулина, о том, что деятельность "ФК Открытия" связана с повышенными рисками и нуждается в серьезных изменениях, в том числе с возможным применением мер по финансовому оздоровлению, руководители и сотрудники банковского надзора знали достаточно давно.

"Мы на уровне профессионального суждения — здесь в ЦБ — достаточно давно выявили основные проблемы банка, осенью прошлого года, возможные способы решения этих проблем и сопутствующие этому процессу риски. Мы в любом случае были намерены добиваться от менеджмента банка, его собственников либо докапитализации банка, либо снижения объемов операций, чтобы они стали адекватны величине капитала", — сказал Тулин.

Зампред ЦБ напомнил, что группа "Открытие" в последние годы очень бурно росла по всем показателям, в том числе за счет слияний-поглощений, и данный процесс финансировался за счет заемных средств, когда основные риски банк принимал на себя. "Капитал банка был, очевидно, явно недостаточным по сравнению с объемом совершаемых операций и величиной принимаемых банком рисков. Капитал банка, публикуемый в официальной финансовой отчетности, по всей видимости, был существенно завышен по сравнению с его реальными значениями", — добавил Тулин.

Он также отметил, что в ЦБ оценивали вероятность применения мер финансового оздоровления как достаточно высокую. "Мы понимали, что достижение как одной цели, то есть внесение денег в капитал, так и другой цели — снижение объемов операций у работающего банка — это очень трудная задача и выполняя эти задачи банк бы столкнулся с большими объективными трудностями", — сказал Тулин.

Он сообщил, что для столь крупного банка кредитная схема санации не могла быть приемлемой "хотя бы потому что санаторов не найдется, чтобы справиться с такой задачей". "Я осенью прошлого года полагал, что у нас уйдет от 12 до 18 месяцев, чтобы … (прийти – ред.) к этому событию финансового оздоровления", — признал Тулин.