Доля нынешних акционеров "ФК Открытие" в банке не будет превышать 25%

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Права действующих акционеров "ФК Открытие" восстановятся после окончания работы временной администрации, но их доля в банке не будет превышать 25%, следует из материалов ЦБ РФ.

Банк России ранее во вторник объявил о реализации ряда мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В частности, в банк введена временная администрация, а основным инвестором станет ЦБ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

"После окончания работы временной администрации права действующих акционеров восстанавливаются, при этом доля обыкновенных акций банка, которыми они продолжают владеть не может превышать 25%, — говорится в материалах.

В период работы временной администрации уставный капитал банка приводится в соответствие с размером собственных средств, а в случае, если они являются отрицательными, уставный капитал уменьшается до одного рубля. В последнем случае действующие акционеры полностью утрачивают право собственности на банк, уточнил регулятор. На завершающем этапе оздоровления администрация планирует созвать внеочередное собрание акционеров, где примет решение о создании новых органов управления, после чего ее работа прекратится.

Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций.

"ФК Открытие" — коммерческий банк, который был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Клиентская база объединенного банка насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 миллиона физлиц. По данным РИА Рейтинг, на 1 августа банк "ФК Открытие" занимал восьмое место в списке российских банков по размеру активов.