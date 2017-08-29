ЦБ станет главным акционером банка "ФК Открытие"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Управление банком "ФК Открытие" полностью переходит к ЦБ РФ с его последующим вхождением в капитал в качестве главного акционера, следует из материалов регулятора.

Банк России ранее во вторник объявил о реализации ряда мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В частности, в банк введена временная администрация, а основным инвестором станет ЦБ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

"Управление ПАО "Банк "Открытие" полностью переходит к Банку России с последующим вхождением Банка России в капитал кредитной организации в качестве главного акционера", — говорится в документе.

Регулятор отмечает, что ФК "Открытие" продолжит работу в обычном режиме, предоставляя обслуживание всем категориям клиентов и контрагентов, исполняя в полном объеме свои обязательства, обслуживая депозитные и расчетные счета, совершая новые сделки, включая привлечение заемных средств и предоставление кредитов. Банк России будет оказывать финансовую поддержку ФК "Открытие", гарантируя непрерывность его деятельности.

"ФК Открытие" — коммерческий банк, который был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба. Клиентская база объединенного банка насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 миллиона физлиц. Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций. По данным РИА Рейтинг, на 1 августа банк "ФК Открытие" занимал восьмое место в списке российских банков по размеру активов.