Процесс финоздоровления банка "ФК Открытие" займет менее года

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Процесс финансового оздоровления банка "ФК Открытие", по оценке ЦБ РФ, займет от шести до восьми месяцев, при этом регулятор точно постарается уложиться в срок до одного года, следует из материалов регулятора и слов первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина.

Банк России во вторник объявил о реализации ряда мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В частности, в банк введена временная администрация, а основным инвестором станет ЦБ с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

"Процесс финансового оздоровления с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора можно условно разделить на два этапа, реализация которых, по оценкам, займет от шести до восьми месяцев, после чего банк будет работать с соблюдением всех обязательных нормативов. Для сравнения: процесс финансового оздоровления по кредитной схеме санации может длиться от 10 до 15 лет", — отмечается в материалах ЦБ.

При этом, по словам первого зампреда Банка России Дмитрия Тулина, регулятор постарается уложиться в процесс оздоровление банка "ФК Открытие" в срок до одного года.

В начале июля АКРА присвоило "ФК Открытие" рейтинг "BBB-" по национальной шкале со стабильным прогнозом. 21 августа рейтинговое агентство поставило кредитный рейтинг банка "Открытие" на пересмотр с негативным прогнозом, отразив таким образом мнение о возможном существенном ухудшении ликвидной позиции банка в связи с оттоком клиентских ресурсов в июне-июле, а также с усиливающейся зависимостью от операций рефинансирования ЦБ.