Банк "Открытие" работает в штатном режиме

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Банк "ФК Открытие" после решения ЦБ РФ о его санации принимает и выдает гражданам средства с вкладов в штатном режиме, можно открыть и закрыть счета, получить дебетовые и кредитные карты, сообщили РИА Новости в колл-центре организации.

Банк России 29 августа принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". В рамках данных мер Банк России планирует стать основным инвестором этого банка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Также банк назначил временную администрацию в эту кредитную организацию.

"Можете положить деньги на вклад и также спокойно их снять", — сообщила РИА Новости сотрудница колл-центра. Она пояснила, что "мы работаем в штатном режиме, вокруг нас ходят разные слухи, что у нас отнимают лицензию, что у нас нет капитала, это все неправда и все не так".

"Это клевета со стороны банков-конкурентов, вам не о чем беспокоиться, ваши денежные средства защищены", — добавила она.

Сотрудник кредитного отдела рассказал РИА Новости, что желающие могут оформить в банке кредиты, открыть вклады и получить дебетовые карты.

В начале июля АКРА присвоило "ФК Открытие" рейтинг "BBB-" по национальной шкале со стабильным прогнозом. 21 августа рейтинговое агентство поставило кредитный рейтинг банка "Открытие" на пересмотр с негативным прогнозом, отразив таким образом мнение о возможном существенном ухудшении ликвидной позиции банка в связи с оттоком клиентских ресурсов в июне-июле, а также с усиливающейся зависимостью от операций рефинансирования ЦБ.