"ФК Открытие" во время санации продолжит работу в обычном режиме

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Банк "ФК Открытие" в рамках действий ЦБ по повышению его финансовой устойчивости продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки, сообщает Банк России.

Регулятор во вторник объявил о запуске процесса санации "ФК Открытие", в рамках которой ЦБ станет основным инвестором этого банка, использовав денежные средства Фонда консолидации банковского сектора. В "ФК Открытие" введена временная администрация.

"Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности", — говорится в сообщении.

Также, согласно заявлению регулятора, продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу банка ФК "Открытие", в том числе страховая компания "Росгосстрах", банк "Траст", "Росгосстрах банк", НПФ "Лукойл-гарант", "НПФ Электроэнергетики", "НПФ "РГС", "Открытие Брокер", а также проекты "Точка" и Рокетбанк.