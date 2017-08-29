МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Банк России запустил процедуру санации в банке "ФК Открытие" и назначил с 29 августа временную администрацию в эту кредитную организацию, сообщил регулятор.

"В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и ООО "УК ФКБС", — говорится в сообщении.

При этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется, отмечает регулятор.

В ЦБ отметили, что санация не повлияет на режим работы банка. "Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности", — подчеркнул регулятор.

Также Банк России планирует стать основным инвестором "Открытие" за счет средств Фонда консолидации банковского сектора. Эта мера призвана повысить финансовую устойчивость кредитной организации.

В начале июля АКРА присвоило "ФК Открытие" рейтинг "BBB-" по национальной шкале со стабильным прогнозом. 21 августа рейтинговое агентство поставило кредитный рейтинг банка на пересмотр с негативным прогнозом, отразив таким образом мнение о возможном существенном ухудшении ликвидной позиции банка в связи с оттоком клиентских ресурсов в июне-июле, а также с усиливающейся зависимостью от операций рефинансирования ЦБ.

"ФК Открытие" — коммерческий банк, который был сформирован в результате интеграции более десяти банков различного масштаба. Клиентская база объединенного банка насчитывает свыше 30 тысяч корпоративных клиентов, 165 тысяч клиентов малого бизнеса и около 3,2 миллиона физлиц. Ключевым акционером банка является "Открытие Холдинг", который владеет 66,64% голосующих акций. По данным РИА Рейтинг, на 1 августа банк "ФК Открытие" занимал восьмое место в списке российских банков по размеру активов.