Минтруд: дефицит Фонда соцстрахования может составит около 42 млрд рублей

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минтруд РФ подготовил проект федерального закона, согласно опубликованному проекту общий объём доходов Фонда социального страхования в 2018 году составит свыше 691 миллиарда рублей, общий объем расходов — более 733 миллиардов рублей, объем дефицита — около 42 миллиардов рублей, сообщается на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме ‎691 320 752,3 тысяч рублей… Общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 733 408 300,3 тысяч рублей… Объем дефицита бюджета Фонда в сумме 42 087 548,0 тысяч рублей", — говорится в тексте проекта.