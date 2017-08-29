"Мегафон" не исключил возможность заключения сделки со "Связным"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. "Мегафон" после закрытия сделки с "Вымпелкомом" по разделению "Евросети" рассматривает различные варианты развития ритейлера, включая возможную сделку со "Связным", говорится в сообщении оператора.

В середине июля операторы сообщили, что "Мегафон" выкупит у "Вымпелкома" 50% "Еврoсети" и доведет свою долю в компании до 100%; "Вымпелком" при этом приобретет половину розничных салонов "Евросети" за 1,25 миллиарда рублей. Ожидается, что сделка будет завершена в четвертом квартале текущего года.

В СМИ неоднократно сообщалось, что акционеры "Мегафона" и "Связного" обсуждают объединение "Связного" и "Евросети", в результате сделки может быть создана новая компания.

"В ожидании успешного закрытия сделки (с "Вымпелкомом" — ред.), которое состоится только при соблюдении предварительных условий, "Мегафон" подтверждает, что рассматривает альтернативные варианты развития "Евросети" и возможные сделки с некоторыми участниками рынка, включая мультибрендовую мобильную розничную сеть "Связной", — сообщает "Мегафон", отмечая, что заявление в отношении будущего "Евросети" планируется сделать в соответствующее время.

Компания подчеркивает, что сотрудничество с успешным мультибрендовым игроком на рынке мобильной розницы поможет "Мегафону" обеспечить лучший доступ к цифровым абонентам, повысить качество услуг и понимание потребностей абонентов.