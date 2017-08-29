В Новгородской области сформируют местное министерство промышленности

СТАРАЯ РУССА (Новгородская область), 29 авг — РИА Новости. Свое министерство промышленности появится в Новгородской области, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин после совещания о развитии оборонно-промышленных предприятий области.
"Мы договорились с Андреем Сергеевичем (Никитиным, врио губернатора области – ред.), что он первым делом сейчас сформирует министерство промышленности, которого не было в регионе. В этот же день будет подписан договор между министерством промышленности области и министерством федеральным, введем кураторство по всем конкретным предприятиям с тем, чтобы все, что сегодня будет подготовлено и зафиксировано в поручениях правительства, было реализовано", — сказал вице-премьер. Рогозин пообещал двойной контроль за этим процессом со своей стороны и от лица главы региона.
С другой стороны, указал вице-премьер, в области прослеживается абсолютная неграмотность и незнание того, какие инструменты поддержки уже созданы в правительстве и Минпромторге. "Никто с людьми здесь не работает, они здесь как-то сами по себе, то есть то, чего они добились, это не благодаря, а вопреки", — посетовал вице-премьер.