В Новгородской области сформируют местное министерство промышленности

СТАРАЯ РУССА (Новгородская область), 29 авг — РИА Новости. Свое министерство промышленности появится в Новгородской области, рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин после совещания о развитии оборонно-промышленных предприятий области.

"Мы договорились с Андреем Сергеевичем (Никитиным, врио губернатора области – ред.), что он первым делом сейчас сформирует министерство промышленности, которого не было в регионе. В этот же день будет подписан договор между министерством промышленности области и министерством федеральным, введем кураторство по всем конкретным предприятиям с тем, чтобы все, что сегодня будет подготовлено и зафиксировано в поручениях правительства, было реализовано", — сказал вице-премьер. Рогозин пообещал двойной контроль за этим процессом со своей стороны и от лица главы региона.

Никитин в свою очередь подчеркнул, что министерство будет создано в кратчайшие сроки. "Безусловно, поручение Дмитрия Олеговича будет выполнено, мы такую структуру в области создадим, и у нас будет специальный орган, задача которого — помогать нашим предприятиям, как оборонным, так и другим, работать на всех уровнях. Оцениваться работа этого органа будет по тому, насколько наши предприятия смогут участвовать в федеральных программах, получать меры государственной поддержки, развиваться, тем самым создавая рабочие места", — сказал врио губернатора.

Рогозин, говоря о состоянии оборонной промышленности в Новгородской области, подчеркнул, что у него создалось двоякое впечатление от увиденного. "С одной стороны, очень интересная работа, например даже по 123 авиаремонтному заводу. Вы видите здесь само отношение к культуре производства, само отношение к людям. Я, честно говоря, не знаю столько заводов, которые бы так относились именно к созданию необходимой среды, где людям работать комфортно и интересно", — сказал Рогозин.

С другой стороны, указал вице-премьер, в области прослеживается абсолютная неграмотность и незнание того, какие инструменты поддержки уже созданы в правительстве и Минпромторге. "Никто с людьми здесь не работает, они здесь как-то сами по себе, то есть то, чего они добились, это не благодаря, а вопреки", — посетовал вице-премьер.