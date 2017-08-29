Биткоин, майнинг и блокчейн: что ждет криптовалюты в России

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Технологию блокчейн, которая все больше набирает популярность в России, стоит использовать в интересах государства только после серьезных исследований, особенно с точки зрения информационной безопасности, считает научный руководитель Центра цифровой экономики МГУ, академик Игорь Соколов.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. Российские банки и компании в настоящее время рассматривают возможность реализации целого ряда проектов на базе блокчейн. В частности, Росреестр в сентябре планирует начать пилотный проект по внедрению технологии в Великом Новгороде.

По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления. В июле состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу применения технологии блокчейн в государственном и корпоративном управлении, которую возглавляет первый вице-премьер Игорь Шувалов. Целями рабочей группы являются координация действий госорганов, решение проблем, препятствующих развитию этой технологии, формирование механизмов внедрения блокчейна в госорганах.

Не без изъянов



По словам Соколова, эта технология требует серьезных исследований прежде, чем начинать ее использовать в государственных интересах, так как у блокчейна все же есть слабые стороны. Он пояснил, что пока не до конца изучена информационная безопасность этой технологии, а также прослеживается уязвимость в протоколах.

"Мы их видим, эти уязвимости. Мы видим уже нарушения, мы видим воровство, несмотря на, казалось бы, абсолютную неуязвимость этой технологии. Мы же читаем в прессе – там 10 миллионов своровали, здесь нарушили целостность информации. То есть уязвимости есть", — сказал РИА Новости ученый.

По словам Соколова, блокчейн-технология нашла бы эффективное применение в банковском деле, а также в учетных системах, например, базах патентов, водительских прав и страховых полисов.

"Нельзя сказать, что технология плохая, нет, конечно. Как нельзя сказать, что легковой автомобиль плохой, но и кирпичи на нем возить нельзя, он развалится. Поэтому если мы ведем речь об использовании этой технологии для тех вещей, для которых она применима, она применима. Но если есть повышенные требования к надежности, к защищенности, то требуется хорошее научное исследование, анализ, и не только самой технологии, но и средств, ее реализующих", — заключил эксперт.

Криптовалюты и майнинг

По технологии блокчейн, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин.

Многие страны открыли свои рынки для криптовалют и активно их развивают, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер

Замминистра финансов Алексей Моисеев накануне заявил, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус.

"Я считаю, что должно быть регулирование в обязательном порядке. Здесь я не являюсь специалистом, но я абсолютно точно убежден, что регулировать надо абсолютно точно так же, как регулируется рынок драгоценных металлов", — сказал Соколов.

Он пояснил, что видит аналогию между этими рынками в способах, методах и принципах регулирования.

Что касается "добычи" (майнинга) криптовалюты, то в России сегодня перспективы не очень большие.

"Мы, к сожалению, отстаем с точки зрения вычислительных ресурсов. Так называемый майнинг – это, в первую очередь, высокопроизводительные вычислительные ресурсы. Мы, конечно, катастрофически в этом смысле отстаем от Китая, от Соединенных Штатов, Евросоюза", — пояснил Соколов.

По его словам, государство может помочь развитию майнинга в России, создавая крупные центры обработки данных или "шахт" и обеспечивая их, например, дешевой электроэнергией, что является принципиально важным для успешного майнинга.

Как отметил эксперт, здесь необходимы две главные составляющие – это энергия и теплоотвод. Поэтому, по его мнению, такой город, как например, Красноярск вполне мог бы стать местом, где реально осуществить "добычу" криптовалюты.

"Я не могу оценить, есть ли избыток или недостаток электроэнергии вокруг Красноярска, но это все рассчитывается. Здесь как раз никаких сложностей нет", — отметил Соколов.

Кроме того, как рассказал ученый, чтобы обеспечить майнинг, необходимо учитывать еще один фактор – нужны хорошие каналы связи, так как пропускная способность каналов для крупных шахт является принципиальным моментом. Эта задача, по словам Соколова, не является большой проблемой и решается с помощью применения оптоволокна.

"Но все это в совокупности – нормальная задача, и наверное, ей надо заниматься, но я не думаю, что это превратится в какой-то масштабный, заметный в рамках всей нашей глобальной планетарной экономики эксперимент", — заключил эксперт.