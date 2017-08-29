США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Экономика

Биткоин, майнинг и блокчейн: что ждет криптовалюты в России

14:4629.08.2017
(обновлено: 15:31 29.08.2017)
17325
CC BY-SA 4.0 / Marco Krohn / Cryptocurrency Mining Farm/ Cropped imageФерма для майнинга криптовалют. Архивное фотоФерма для майнинга криптовалют. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Marco Krohn / Cryptocurrency Mining Farm/ Cropped image

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Технологию блокчейн, которая все больше набирает популярность в России, стоит использовать в интересах государства только после серьезных исследований, особенно с точки зрения информационной безопасности, считает научный руководитель Центра цифровой экономики МГУ, академик Игорь Соколов.

Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Россия может стать мировым лидером по внедрению блокчейна, считает Горьков
Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин. Российские банки и компании в настоящее время рассматривают возможность реализации целого ряда проектов на базе блокчейн. В частности, Росреестр в сентябре планирует начать пилотный проект по внедрению технологии в Великом Новгороде.

По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки корпоративного и государственного управления. В июле состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу применения технологии блокчейн в государственном и корпоративном управлении, которую возглавляет первый вице-премьер Игорь Шувалов. Целями рабочей группы являются координация действий госорганов, решение проблем, препятствующих развитию этой технологии, формирование механизмов внедрения блокчейна в госорганах.

Не без изъянов

Заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Шувалов высказался за создание крипторубля
По словам Соколова, эта технология требует серьезных исследований прежде, чем начинать ее использовать в государственных интересах, так как у блокчейна все же есть слабые стороны. Он пояснил, что пока не до конца изучена информационная безопасность этой технологии, а также прослеживается уязвимость в протоколах.

"Мы их видим, эти уязвимости. Мы видим уже нарушения, мы видим воровство, несмотря на, казалось бы, абсолютную неуязвимость этой технологии. Мы же читаем в прессе – там 10 миллионов своровали, здесь нарушили целостность информации. То есть уязвимости есть", — сказал РИА Новости ученый.

По словам Соколова, блокчейн-технология нашла бы эффективное применение в банковском деле, а также в учетных системах, например, базах патентов, водительских прав и страховых полисов.

"Нельзя сказать, что технология плохая, нет, конечно. Как нельзя сказать, что легковой автомобиль плохой, но и кирпичи на нем возить нельзя, он развалится. Поэтому если мы ведем речь об использовании этой технологии для тех вещей, для которых она применима, она применима. Но если есть повышенные требования к надежности, к защищенности, то требуется хорошее научное исследование, анализ, и не только самой технологии, но и средств, ее реализующих", — заключил эксперт.

Криптовалюты и майнинг

По технологии блокчейн, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин.

Криптовалюта биткойн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Божественный доход: чем криптовалюта так привлекает верующих
Многие страны открыли свои рынки для криптовалют и активно их развивают, однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. Так, глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер

Замминистра финансов Алексей Моисеев накануне заявил, что криптовалюту следует регулировать как финансовый актив и разрешить ее покупку только квалифицированным инвесторам на Московской бирже; обычным гражданам для этого придется пройти тестирование и получить такой статус.

"Я считаю, что должно быть регулирование в обязательном порядке. Здесь я не являюсь специалистом, но я абсолютно точно убежден, что регулировать надо абсолютно точно так же, как регулируется рынок драгоценных металлов", — сказал Соколов.

Он пояснил, что видит аналогию между этими рынками в способах, методах и принципах регулирования.

Что касается "добычи" (майнинга) криптовалюты, то в России сегодня перспективы не очень большие.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Эксперт рассказал о пользе возможной легализации биткоина в России
"Мы, к сожалению, отстаем с точки зрения вычислительных ресурсов. Так называемый майнинг – это, в первую очередь, высокопроизводительные вычислительные ресурсы. Мы, конечно, катастрофически в этом смысле отстаем от Китая, от Соединенных Штатов, Евросоюза", — пояснил Соколов.

По его словам, государство может помочь развитию майнинга в России, создавая крупные центры обработки данных или "шахт" и обеспечивая их, например, дешевой электроэнергией, что является принципиально важным для успешного майнинга.

Как отметил эксперт, здесь необходимы две главные составляющие – это энергия и теплоотвод. Поэтому, по его мнению, такой город, как например, Красноярск вполне мог бы стать местом, где реально осуществить "добычу" криптовалюты.

"Я не могу оценить, есть ли избыток или недостаток электроэнергии вокруг Красноярска, но это все рассчитывается. Здесь как раз никаких сложностей нет", — отметил Соколов.

Кроме того, как рассказал ученый, чтобы обеспечить майнинг, необходимо учитывать еще один фактор – нужны хорошие каналы связи, так как пропускная способность каналов для крупных шахт является принципиальным моментом. Эта задача, по словам Соколова, не является большой проблемой и решается с помощью применения оптоволокна.

"Но все это в совокупности – нормальная задача, и наверное, ей надо заниматься, но я не думаю, что это превратится в какой-то масштабный, заметный в рамках всей нашей глобальной планетарной экономики эксперимент", — заключил эксперт.

Комментировать
Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
В.И. Чапаев
Технология блокчейн набирает популярность в России??? Не смешите людей. Эта технология набирает популярность сугубо в правительстве Медведева. Цель пропаганды этой технологии известна - создать легальную (наднациональную/глобальную) инфраструктуру мгновенного и анонимного перевода любых денежных эквивалентов, которая нужна глобальным (наднациональным) олигархам, из которых состоит правящий класс США и Великобритании.

Тех самых олигархов, которые спонсируют украинских фашистов и террористов с целью организации войны с Россией.
15:24
29.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена