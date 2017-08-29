Хорошие показатели РЖД говорят о росте экономики, заявил Медведев

ГОРКИ, 29 авг — РИА Новости. Хорошие финансовые показатели ОАО "Российские железные дороги" свидетельствуют о том, что экономика показывает рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым.

"Если говорить о суммарных показателях, они, конечно, носят, с одной стороны, абстрактный характер, с другой стороны, они свидетельствуют об оживлении экономической деятельности, о том, что экономика показывает рост, он наблюдается, как в цифрах, связанных с ростом валового внутреннего продукта, так, естественно, в росте объема перевозок, о котором вы говорите", — сказал Медведев Белозерову.

Глава РЖД ответил, что предприятие так и старается действовать.