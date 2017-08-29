Эксперт назвал три источника активизации экономического роста стран БРИКС

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Интеграция внутреннего экономического пространства, усиление взаимодействия на уровне регионов и активизация сотрудничества с внешними партнерами являются ключевыми источниками активизации экономического роста стран БРИКС, считает программный директор Валдайского клуба, эксперт РСМД Ярослав Лисоволик.

По мнению эксперта, на сегодняшний день сложилась ситуация, при которой страны-члены объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) существуют в различных макроэкономических условиях.

"Ситуация неоднозначная: с одной стороны, макроэкономическая ситуация в Китае, судя по всему, несколько улучшилась. В то же время есть проблемы с экономическим ростом в целом ряде стран БРИКС — и в Южной Африке, и в Бразилии, и в России. Наверное, действительно одним из приоритетов является поиск новых источников роста. Если посмотреть на страны БРИКС, то я вижу три очень важных резерва для активизации экономического роста наших стран", — заявил Лисоволик в рамках тематической дискуссии на площадке МИА "Россия сегодня".

Прежде всего экономист обратил внимание на то, что "практически все страны БРИКС имеют высокий уровень неравенства доходов" как между собой, так и внутри своих регионов. "Снижение этих дисбалансов за счет внутренней интеграции экономического пространства действительно могло бы послужить повышению потенциала экономического роста", — полагает Лисоволик.

Второй резерв для стимулирования экономического роста стран объединения, по его мнению, заложен на региональном уровне. "Опять же, практически у всех стран БРИКС есть свои региональные интеграционные проекты, которые дают определенные дивиденды. Тем не менее этот потенциал в полной мере не использован. Если его задействовать в большей степени, это повысит темпы экономического роста этих стран", — отметил экономист.

Наконец, Лисоволик считает, что "интеграция и большее взаимодействие" между странами БРИКС с одной стороны и их партнерами с другой также несут большой потенциал для экономического роста. "В этом контексте инициатива Китая по расширению круга партнеров стран БРИКС (так называемая инициатива "БРИКС плюс" — ред.) может служить очень важным фактором активизации экономического роста", — резюмировал эксперт.