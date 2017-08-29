На АО "Апатит" в Кировске запустили комплекс по утилизации промотходов

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Комплекс оборудования по переработке отработанных автомобильных шин и железнодорожных шпал мощностью 100 килограммов в час пущен в эксплуатацию на производственной площадке АО "Апатит" (группа "ФосАгро") в Кировске, сообщает пресс-служба "ФосАгро".

Комплекс построен за счёт средств "ФосАгро" в рамках соглашения по экологической безопасности между компанией и правительством Мурманской области.

По данным пресс-службы, комплекс состоит из двух установок. Одна перерабатывает резиносодержащие отходы, отработанные шины, покрышки от горной техники. Во второй происходит термическое уничтожение опасных производственных отходов, — таких, как шпалы, топливные фильтры. Обе установки работают в автоматическом режиме и позволяют практически в 20 раз сократить объёмы захоронения подобных отходов. Все оборудование — российского производства.

"Один из приоритетов стратегии развития группы "ФосАгро" — развитие производства за счет инвестиций в строительство новых мощностей с использованием наиболее передовых технологий. Такие активы отличаются более низким уровнем воздействия на окружающую среду. Ряд объектов "ФосАгро", вводимых в текущем году, включен Минприроды России в план мероприятий Года экологии как экологически безопасные производства", — приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева на церемонии пуска установки.

Как отметили в пресс-службе, общие затраты в АО "Апатит" на проекты, связанные с природоохранной деятельностью", за последние три года превысили 3,3 миллиарда рублей.