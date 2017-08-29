Глава Крыма назвал хамством рост ставок аренды земли в Алуште в 13 раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости, Максим Грознов. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал хамством по отношению к инвесторам принятые руководством и депутатским корпусом Алушты ставки аренды земли для некоторых объектов гостиничного бизнеса, пообещав их отмену.
Лебедев обратился с письмом к депутатам Алушты, а также к руководству Крыма с просьбой пересмотреть решение. Он отметил, что в противном случае будет вынужден закрыть аквапарк и гостиницы из-за их нерентабельности.
Глава Крыма отметил избирательность процесса повышения арендных ставок для разных предпринимателей в Алуште и назвал ситуацию с управлением Алушты "нездоровой". Аксенов отметил, что управление Алушты переводится в ручной режим, на уровне администрации в регионе также ожидаются кадровые решения.
"Приведем все в соответствие, это обыкновенное хамство. Я заинтересован в сохранении инвестиционного потенциала. А местным советам советую внимательно смотреть, какие расчеты им предлагают, и оценивать, смогли бы они на месте этого бизнесмена выйти из такой ситуации", — сказал он.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>