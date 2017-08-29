Орешкин рассказал о планах по приватизации "Совкомфлота"

ПАРИЖ, 29 авг — РИА Новости. Планы по приватизации 25% минус 1 акция "Совкомфлота" в 2017 году сохраняются, идет поиск потенциальных инвесторов, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"В прошлом году мы приватизировали "Роснефть", в этом году концентрируемся на сделке по продаже "Совкомфлота". Мы сейчас ищем потенциальных инвесторов, которые купят этот актив, мы изучаем все возможности до того, как перейдем к сделке. Мы все еще рассчитываем продать компанию в этом году", — сказал Орешкин журналистам.

Приватизация 25% крупнейшей судоходной компании России "Совкомфлот" планировалась на первое полугодие 2017 года, однако пока она не состоялась. Орешкин 2 августа заявил, что ясности по срокам сделки пока нет, правительство ищет оптимальную форму. При этом, по его словам, интерес к приватизации "Совкомфлота" проявляют инвесторы из Китая и из других стран.

"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа.