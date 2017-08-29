Хабаровский край планирует подписать на ВЭФ 12 соглашений

ХАБАРОВСК, 29 авг — РИА Новости. Хабаровский край планирует подписать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке 12 соглашений и меморандумов, сообщил на пресс-конференции во вторник первый зампред правительства края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.

"На ВЭФ планируется подписание 12 соглашений и меморандумов. Меморандумы носят определяющий характер, но будут и конкретные соглашения, например, по финансированию проекта строительства дороги в обход Хабаровска с ООО "Региональная концессионная компания" и АО "Газпромбанк" о предоставлении заемного финансирования для строительства, и по проведению в Хабаровском крае в 2020 году чемпионата WorldSkills Russia с агентством "Молодые профессионалы", — сказал Чайка.

По его словам, Хабаровский край представит на ВЭФ восемь инвестпроектов, из них шесть презентуют инвесторы и два — агентство по инвестициям. Эти проекты были отобраны из 27 проектов, представленных в Минвостокразвития.

По его словам, самый масштабный проект с объемом инвестиций 43 миллиарда рублей — "Строительство дороги в обход Хабаровска". Еще один крупный проект — создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в городе Амурске с инвестициями 12 миллиардов рублей.

Также среди проектов "Геологоразведка и опытно-промышленная разработка месторождения коренной платины "Рудный Кондёр" артели старателей "Амур" с объем инвестиций 1,4 миллиарда рублей; разработка месторождения золота "Хаканджинское" в Охотском районе ООО "Хаканджинское" с объем инвестиций 1,16 миллиарда рублей; создание птицекомплекса по производству и переработке мяса индейки АО "ХЗПК" — 4,1 миллиарда рублей инвестиций.