Правительство выделит 440 млн руб на поддержку сотрудников "АвтоВАЗа"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении около 440 миллионов рублей на снижение напряженности на рынке труда Самарской области, в частности, "АвтоВАЗу" на сохранение квалифицированных кадров. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"Роструду из резервного фонда Правительства выделяются дополнительные бюджетные ассигнования в размере 439,19 миллионов рублей для предоставления субсидии бюджету Самарской области на софинансирование дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда", — говорится в распоряжении.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости говорил, что подготовлен проект постановления правительства, который предусматривает выделение Самарской области в текущем году более 430 миллионов рублей, что позволит обеспечить занятость не менее 4 тысяч работников "АвтоВАЗа", находящихся под риском увольнения, не менее 2 тысяч пройдут переподготовку.

Средства из федерального и регионального бюджетов планируется направить на частичное возмещение организациям, принимающим на работу уволенных работников, расходов на оплату их труда. Также средства пойдут на частичное возмещение расходов на оплату профессиональной подготовки и повышения квалификации сотрудников.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства России 17 августа.