Экономист рассказал о возможных последствиях техдефолта АФК "Система"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Технический дефолт АФК "Система" не означает возникновения непреодолимых проблем с исполнением своих обязательств, считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Текущие сложности

К 10.32 мск акции АФК "Система" снижались на 0,22% — до 11,28 рубля. При этом индекс ММВБ падал на 0,56%, следует из данных Московской биржи.

Текущие сложности АФК "Система" с обслуживанием своего долга во многом связаны с арестом имущества по иску "Роснефти", указывает Кочетков.

АФК "Система" 28 августа сообщила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму, эквивалентную 8,9 миллиарда рублей. Дефолт носит формальный характер — корпорация будет обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме.

Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом Арбитражным судом Башкирии принадлежащих АФК и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК. В июле компания уже сообщала о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на 3,9 миллиарда рублей.

Преодоление трудностей

Ранее, 17 июля, акции АФК "Система" значительно подешевели после сообщений о техническом дефолте по кредитам из-за ареста активов в рамках спора с "Роснефтью" по "Башнефти". Тогда АФК "Система" сообщила о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на сумму 3,9 миллиарда рублей. Тогда она также заявляла, что дефолт носит формальный характер и корпорация будет обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме.

Вряд ли кредиторы потребуют немедленного погашения кредитных обязательств компании, так как это лишь усложнит возврат предоставленных средств, полагает Кочетков.

"У АФК "Система" достаточно ликвидных активов, включая арестованные, чтобы продолжить обслуживание своего долга и обеспечить выплаты по иску "Роснефти". Другое дело, что подобные события неизбежно повлекут за собой снижение долговых рейтингов компании и осложнят возможности новых займов", — добавил он.