Экономист рассказал о возможных последствиях техдефолта АФК "Система"

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Технический дефолт АФК "Система" не означает возникновения непреодолимых проблем с исполнением своих обязательств, считает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
Текущие сложности
Текущие сложности АФК "Система" с обслуживанием своего долга во многом связаны с арестом имущества по иску "Роснефти", указывает Кочетков.
АФК "Система" 28 августа сообщила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму, эквивалентную 8,9 миллиарда рублей. Дефолт носит формальный характер — корпорация будет обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме.
Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом Арбитражным судом Башкирии принадлежащих АФК и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК. В июле компания уже сообщала о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на 3,9 миллиарда рублей.
Преодоление трудностей
Вряд ли кредиторы потребуют немедленного погашения кредитных обязательств компании, так как это лишь усложнит возврат предоставленных средств, полагает Кочетков.
"У АФК "Система" достаточно ликвидных активов, включая арестованные, чтобы продолжить обслуживание своего долга и обеспечить выплаты по иску "Роснефти". Другое дело, что подобные события неизбежно повлекут за собой снижение долговых рейтингов компании и осложнят возможности новых займов", — добавил он.