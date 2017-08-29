Акции АФК "Система" снижаются на 0,2% на новостях о техдефолте по кредитам

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Акции АФК "Система" снижаются на 0,2% на новостях о техническом дефолте по обязательствам на 8,9 миллиарда рублей.

К 10.11 мск акции АФК "Система" снижались на 0,22% — до 11,28 рубля. При этом индекс ММВБ падал на 0,56%, следует из данных Московской биржи.

АФК "Система" 28 августа сообщила о техническом дефолте по кредитным обязательствам на сумму, эквивалентную 8,9 миллиарда рублей. Дефолт носит формальный характер — корпорация будет обслуживать свои кредитные обязательства в полном объеме.

Наступление технического дефолта связано с продолжающимся арестом Арбитражным судом Башкирии принадлежащих АФК и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК. Ранее, в июле, компания уже сообщала о наступлении технического дефолта по кредитным обязательствам на 3,9 миллиарда рублей.