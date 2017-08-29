Нефть дорожает на данных о приостановке добычи в Мексиканском заливе

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличиваются во вторник утром в рамках коррекции после снижения днем ранее на информации об остановке работы нефтеперерабатывающих заводов в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.48 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,33% — до 51,59 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,45% — до 46,78 доллара за баррель. В ходе торгов понедельника стоимость марки WTI снижалась более чем на 3%.

Нефтяные цены восстанавливаются после резкого снижения в понедельник на информации о временном закрытии НПЗ на шельфе Мексиканского залива. Ранее нефтегазовые компании США эвакуировали свыше 112 морских добычных платформ и буровых установок, сообщает агентство Рейтер.

По данным аналитиков Goldman Sachs, которых цитирует агентство, в первую очередь пострадает переработка, а не добыча нефти. "По предварительной оценке, влияние (шторма) "Харви" на нефтяной рынок США будет заключаться в увеличении запасов нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки при уменьшении запасов бензина и дистиллятов на 615-785 тысяч баррелей в сутки", — отмечают они.

Поддержку нефтяным ценам оказывают сообщения о перебоях с поставками в Ливии. По данным агентства, НПЗ в ливанском городе Эз-Завия работает на 50% своей мощности из-за закрытия месторождения "Шарара" (Sharara) в конце прошлой недели. "Шарара" временно остановило работу, так как трубопровод, по которому отгружается нефть с этого месторождения, блокировали боевики группировки Zintan.

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