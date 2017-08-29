Нефть дорожает на данных о приостановке добычи в Мексиканском заливе

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть увеличиваются во вторник утром в рамках коррекции после снижения днем ранее на информации об остановке работы нефтеперерабатывающих заводов в Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов.
Нефтяные цены восстанавливаются после резкого снижения в понедельник на информации о временном закрытии НПЗ на шельфе Мексиканского залива. Ранее нефтегазовые компании США эвакуировали свыше 112 морских добычных платформ и буровых установок, сообщает агентство Рейтер.
По данным аналитиков Goldman Sachs, которых цитирует агентство, в первую очередь пострадает переработка, а не добыча нефти. "По предварительной оценке, влияние (шторма) "Харви" на нефтяной рынок США будет заключаться в увеличении запасов нефти на 1,4 миллиона баррелей в сутки при уменьшении запасов бензина и дистиллятов на 615-785 тысяч баррелей в сутки", — отмечают они.
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