Спартакиада ПАО "Газпром" пройдет в Сочи с 8 по 15 сентября 2017 года

С 8 по 15 сентября 2017 года Сочи станет спортивной столицей Спартакиады ПАО "Газпром". Всего в соревнованиях примут участие около 3000 спортсменов из 29 дочерних обществ и организаций "Газпрома" из разных регионов России и Белоруссии.

Взрослые спортсмены будут соревноваться в шести видах спорта: волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, плавание, шахматы и футбол. Представители детских команд будут бороться за победу в четырех видах спорта: легкая атлетика, шахматы, плавание и футбол. В течение недели на спортивных объектах Сочи будет разыгран 180 комплект наград, из них в командном первенстве — 23, в личном — 157.

Впервые в рамках Спартакиады состоится выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Соревнования пройдут на четырех спортивных площадках: "Адлер-Арена", СК "Юность", "Ледяной куб" и ГТЦ "Газпром".

Торжественная церемония закрытия Спартакиады и чествование победителей состоится 14 сентября в спортивном комплексе "Адлер-Арена". Впервые принимающей стороной такого масштабного спортивного события выступит ООО "Газпром трансгаз Краснодар".

ПАО "Газпром" проводит Спартакиады один раз в два года в регионах, где присутствуют его дочерние предприятия. Участниками Спартакиад являются работники дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром", а также дети, занимающиеся в спортивных секциях дочерних обществ и организаций ПАО "Газпром".

Главные цели проведения Спартакиад ПАО "Газпром" — формирование здорового образа жизни, физической и нравственной закалки работников дочерних обществ и организаций "Газпрома" и их детей, обмен опытом работы в области физической культуры и массового спорта, сохранение спортивных традиций и связей.

ООО "Газпром трансгаз Краснодар" — 100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром". Производственные объекты расположены в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея. В состав ООО "Газпром трансгаз Краснодар" входит 19 филиалов. На предприятии работает около 8 тысяч человек. Головной офис находится в Краснодаре.

Подробная информация на официальном сайте Спартакиады

Возрастное ограничение 0+

На правах рекламы