В "Газпромбанке" прокомментировали апелляцию по "башкирскому делу"

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Выигранная госкомитетом Башкирии и "Башкирдорстроем" апелляция по спору с Федеральной антимонопольной службой из-за дорожной концессии позволит продолжить финансирование таких проектов с полной компенсацией из бюджета в рассрочку, считает исполнительный вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов. ГПБ участвует в ряде таких концессий.

Девятый арбитражный апелляционный суд в понедельник отменил решение нижестоящего арбитража, который ранее подтвердил законность решения ФАС, аннулировавшей итоги конкурса на строительство по концессионному соглашению автодороги в Башкирии. Апелляция также прекратила производство по делу. Другие подробности в материалах суда пока не сообщаются. По АПК суд прекращает производство по делу, в частности, в случае утверждения мирового соглашения либо отказа от иска.

Заявители требовали в суде первой инстанции отменить решение ФАС от 31 января 2017 года. Этим решением ведомство аннулировало конкурс на заключение концессионного соглашения о финансировании и строительстве автодороги Стерлитамак-Магнитогорск в связи с тем, что "по данному соглашению расходы на работы должны были полностью покрываться из бюджета, частных инвестиций не предусматривалось". Расход бюджетных средств республики в ближайшие 15 лет составил бы в таком случае около 22 миллиардов рублей, сообщала ФАС.

"Это означает, что конкурс был проведен правильно и законно, и теперь инвестор может продолжать реализацию проекта – заключать концессионное соглашение и вкладывать деньги в строительство дороги. Но не это самое главное. Рынок очень внимательно следил за этим процессом. Теперь точки над "i" расставлены и двусмысленность, которую ФАС видел в формулировке закона, разъяснена судом – то есть закон позволяет финансировать проекты с полной компенсацией за счет бюджета в рассрочку", — сказал Чичканов РИА Новости.

Тем не менее, по мнению Чичканова, изменения в закон о концессиях не помешают, и Минэкономразвития вместе с ФАС работают в данном направлении. "В законе много положений, которые стоило бы улучшить – это касается не только понятия платы концедента, которое формально в законе отсутствует", — добавил он.