"Харви" не повысил нефтяные цены: рынок ждет быстрого возобновления добычи

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть не растут после приостановки работы ряда месторождений в США из-за урагана в Мексиканском заливе, поскольку ожидается быстрое восстановление добычи, и кратковременное выбытие данных объемов некритично при нынешнем уровне глобальной добычи и запасов "черного золота", считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE) сообщило в воскресенье, что добыча более 20% нефти и 25% природного газа в Мексиканском заливе остается парализованной ураганом "Харви".

Однако по состоянию на 16.00 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,1%, до 52,05 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,76%, до 47,49 доллара за баррель.

Фактор перепроизводства

Перепроизводство нефти в других странах становится более сильным фактором, оказывающим влияние на цены, чем сокращение добычи в США, считает аналитик "Сбербанк КИБ" Валерий Нестеров. "Цена снижается на встречных движениях, если растет производство нефти у других производителей, а оно растет. Имеют место факторы перепроизводства, сейчас эти факторы оказываются более сильными и перевешивают над сокращением добычи в Мексиканском заливе", — сказал он.

"Рынок и без того перенасыщен предложением нефти. Несмотря на сделку по сокращению добычи нефти, мы видим рост добычи в странах ОПЕК, не участвующих в венском соглашении, более того, и в рядах участников соглашения нет согласия, они также наращивают добычу. На другой стороне сланцевые производители, их добыча в июле достигла рекордной отметки в 4,78 миллиона баррелей в сутки", — отмечает и эксперт Энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Екатерина Грушевенко.

Аналитик S&P Александр Грязнов также считает, что эффект "Харви" на цены на нефть незначительный. При этом эксперт не исключает, что после финальной оценки ущерба от урагана цены на нефть марки WTI могут незначительно вырасти.

Несущественные потери

Ожидая восстановления добычи нефти в США в ближайшее время, эксперты указывают, что ураган "Харви" в результате незначительно повлияет на объемы запасов "черного золота" в мире.

"С рынка ушло лишь 0,38 миллиона баррелей в сутки, это не такой большой объем. Более того, ожидается, что восстановление добычи произойдет примерно за неделю", — отметила Грушевенко.

"Есть понимание, что если ураган не произведет разрушений, требующих очень крупных инвестиций на восстановление, то его последствия достаточно кратковременные", — сказал и Нестеров из "Сбербанк КИБ".

В свою очередь Грязнов из S&P обратил внимание на цены на нефтепродукты. "Мы видим, что из-за закрытия ключевых НПЗ фьючерсы на бензин в США уже выросли примерно на 10%. Разморозка завода после временного закрытия требует больше времени, нежели разморозка нефтяной вышки, поэтому и реакция цен на нефтепродукты была больше", — рассуждает он.

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм "Катрина", который привел к потопу в городе Новый Орлеан в Луизиане. Ураган "Харви" в пятницу обрушился на побережье Мексиканского залива, его сила составляла четыре балла по пятибалльной шкале. В субботу он ослаб до уровня тропического шторма.