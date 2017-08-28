В Нацбанке сообщили, сколько Украина должна выплатить по валютным долгам

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости. Украине до конца 2017 года предстоит выплатить по валютным внешним и внутренним долгам около 2 миллиардов долларов, сообщил в понедельник журналистам заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий.

"До конца года предстоит выплатить порядка 1,25 миллиарда долларов по внешним долгам", — приводит слова Чурия украинское информагентство УНИАН

Заместитель главы Нацбанка добавил, что еще около 0,73 миллиарда долларов составят выплаты по валютным облигациям внутреннего государственного займа.

В начале августа Нацбанк сообщал, что Украина осуществила первую выплату по кредиту Международного валютного фонда (МВФ) по программе stand by в размере 450 миллионов. В целом объем выплат по кредитам МВФ — как по основной сумме долга, так и процентов по долгу — составит около 1 миллиарда долларов в августе-декабре этого года. При этом Украина намерена осенью выйти на международный рынок заимствований, чтобы обеспечить средства для выплат по долгам.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает, в частности, выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Она была призвана заменить программу stand by, одобренную МВФ в 2014 году.

МВФ одобрил в начале апреля выделение Украине очередного транша в 1 миллиард долларов. В июле Нацбанк Украины изменил прогноз по финансированию от МВФ в 2017 году с 4,5 миллиарда долларов до 3 миллиардов долларов, один из траншей переносится на 2018 год. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что выделение очередного транша МВФ Украине будет отложено, поскольку Киев не успевает принять законопроект по земельной и пенсионной реформе до парламентских каникул.