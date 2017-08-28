Аналитики прогнозируют рост рынка российских акций и снижение рубля

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе ослабления рубля против доллара и евро и рост рынка акций РФ по ММВБ, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс ММВБ за неделю повысится на 0,4%, индекс РТС снизится на 0,5%, соответственно. Цена на нефть марки Brent останется около уровня 52,5 доллара за баррель, а курс евро к доллару опустится на 1,5 цента, до 1,177 доллара. Рубль относительно доллара снизится на 2 копейки и на 9 копеек к евро, ожидают аналитики.

Драйверы рынка

В последние дни уходящего лета рынок будет отыгрывать итоги банковского симпозиума в Джексон-Хоул, однако главным событием недели станет публикация ключевой макростатистики по США – коэффициент безработицы и новые рабочие места вне сельского хозяйства, отмечает Виктор Веселов из банка "Глобэкс".

В фокусе внимания также результаты деятельности организаций и статистика денежного рынка России, данные по промпроизводству и жилью в Японии, безработице и инфляции в Еврозоне, дефлятору ВВП, доходам и расходам домохозяйств в США, напоминает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Цены на нефть останутся в боковом коридоре, однако возможны взлеты котировок на фоне сильного шторма в западном полушарии, полагает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Технический анализ указывает на сохранение текущей цены в краткосрочной перспективе, добавляет он.

Мы постепенно входим в сезон пониженного спроса, поэтому стимула вернуться к 55 долларам за баррель по марке Brent пока нет, по сорту WTI сохраняется мощное давление медведей, и большой спрэд к Brent продолжит сдерживать европейских быков, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

Движение индексов

Цель по индексу ММВБ на конец августа — начало сентября остается прежней — тест диапазона 2030-2050 пунктов, указывает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Российский рынок акций при условии сохранения относительно стабильного внешнего фона имеет шансы выйти из затянувшейся боковой тенденции, уверен Василий Карпунин из "БКС Экспресс". Новые локальные технические цели роста по индексу ММВБ могут быть смещены к 2025-2040 пунктам, считает он.

Как отмечает Анна Кокорева из "Альпари", на текущей неделе российские компании продолжат активно отчитываться по итогам первого полугодия 2017 года, индекс ММВБ будет более подвижным. "Ситуация на российском рынке складывается достаточно хорошо: отчетность ожидается позитивной, что предвещает рост на следующей неделе. Индекс ММВБ сможет вновь подняться выше отметки в 2000 пунктов, также на рынок позитивно влияет улучшение макростатитсических показателей", — комментирует она.

"Инфляция по итогам августа продолжит сокращаться, что, несомненно, связано с укреплением рубля, снижением цен на плодоовощную продукцию и так далее. … Рост рубля повлияет на рост индекса РТС. Мы предполагаем, что валютный индекс сместится в район 1080 пунктов", — добавляет она.

Российский индекс ММВБ имеет все шансы подрасти до уровня 2000 пунктов, но закрепиться выше будет тяжело, отмечает Виктор Шастин из ИК "Велес Капитал".

"Российский рынок может сильно пострадать из-за развития ситуации вокруг банка "ФК Открытие". Возможное дальнейшее ухудшение состояния банка, а также вероятный негативный информационный фон вокруг него, могут спровоцировать масштабную фронтальную распродажу на российском рынке. Мы не ожидаем реализации апокалиптического сценария, однако небольшие потери весьма вероятны", — говорит Андрей Манько из РИА Рейтинга.

Рубль слегка снизится

На будущей неделе рубль перестанет испытывать поддержку от фактора налоговых платежей, говорит Татьяна Евдокимова из Нордеа банка.

Российский рубль окажется под давлением не только дорожающего доллара, но и снижающихся цен на нефть, считает Даниил Егоров из Dukascopy Bank

Впрочем, причин для выхода курса доллара из границ 59-60,5 рубля в обозначенный период времени нет, считает Анастасия Соснова из банка "Российский капитал".

Интересные идеи

Также интересно отметить, что за последний месяц выросли цены на промышленные металлы: например, тонна никеля подорожала на 20% — до 11,7 тысячи долларов, меди на 10% — до 6,6 тысячи долларов, алюминий тоже на 10% — до 2,1 тысячи долларов, отмечает Веселов из банка "Глобэкс".

"Это будет способствовать повышению выручки металлургических предприятий, что может толкнуть котировки акций "Северстали", "Норникеля", НЛМК и других вверх, плюс ослабление рубля также поддержит рост акций", — считает он.

Отечественным инвесторам сейчас лучше воздерживаться от покупок, потому что в случае снижения американского рынка наши акции не будут "островками стабильности", рекомендует Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

На коррекции рынка стоит покупать акции Сбербанка, "Норникеля", "Газпром нефти", акции энергетического сектора, ФСК "ЕЭС" и "Россетей", считает аналитик. "Мы негативно относимся к покупке акций АФК "Система" ввиду малопредсказуемости относительно возможности получения кредита", — добавляет он.

"Из отдельных идей, отмечу бумаги "Энел Россия" и "Мосэнерго" — из электроэнергетики, "Газпром нефть" — из нефтегазового сектора", — говорит Шастин из ИК "Велес Капитал".

Лучше рынка, на взгляд Ващенко из "Фридом Финанс", будут бумаги финансового, сырьевого и потребительского секторов; прорыв произойдет в случае роста прибыли "Газпрома". Аутсайдерами могут стать акции телекомов: расти им мешают риски, связанные с делом АФК "Системы" и обсуждение ограничений на владение объектами ключевой инфраструктуры для компаний с иностранным участием, добавляет он.

Локтюхов из Промсвязьбанка высоко оценивает потенциал роста курса акций Сбербанка, ожидая продолжения движения в направлении целевой цены в 235 рублей.

Учитывая крепкие позиции рубля и приближение осени, когда традиционно растет потребительская активность, аналитик рекомендует обратить внимание на внутренние сектора. "Помимо нашего фаворита, акций электроэнергетического сектора, мы обращаем внимание на акции девелоперов (ЛСР) и розничных сетей. Из последних выделяем "Магнит", "Детский мир" и "Ленту", — говорит он.

Спрос на акции металлургов по-прежнему будет поддерживаться благоприятной ценовой конъюнктурой промышленных металлов и рынка угля, считает он. "Здесь мы предпочитаем "Норникель", ожидая развития повышательного движения в этих бумагах в зону 9,5-10 тысяч рублей. Из металлургов выделяем также акции "Русала", ММК и "Мечела", более привлекательные по конъюнктурным соображениям", — говорит он.

В нефтегазовом секторе Локтюхов отмечает сильно перепроданные акции "Газпрома", операционно сильного, а также "Башнефти". Эксперт полагает, что за стабилизацией их котировок на текущих уровнях на этой неделе последуют покупки, конъюнктурно это вполне оправдано. "Тем более что 29 августа совет директоров "Газпрома" обсудит вопрос дивидендов: решение о выплате впервые в истории компании промежуточных дивидендов может стать сильным триггером для роста курсовой стоимости его акций", — указывает аналитик.

Перспективно смотрятся и акции "Лукойла" и "Сургутнефтегаза", — добавляет он.

Кокорева из "Альпари" считает, что наиболее интересными инвестиционными идеями на российском рынке могут стать покупка акций "Аэрофлота" под отчетность, покупка акций "Роснефти" под промежуточные дивиденды и покупка акций "Алросы" также под отчетность.