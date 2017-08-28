Чистый убыток ВЭБа по МСФО в первом полугодии упал в 1,7 раза

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Чистый убыток ВЭБа по МСФО за первое полугодие упал в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 47,6 миллиарда рублей, следует из отчета госкорпорации.

Чистый процентный доход ВЭБа за отчетный период снизился на 7,2% и составил 44,1 миллиарда рублей.

ВЭБ — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.