Наблюдательный совет ВТБ вернул Михаила Задорнова в состав правления банка

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Наблюдательный совет ВТБ избрал Михаила Задорнова членом правления банка на срок до 9 июня 2022 года, сообщается в материалах банка.

Наблюдательный совет банка решил "избрать Задорнова Михаила Михайловича членом правления банка ВТБ (ПАО) на срок с даты получения согласования его кандидатуры ЦБ РФ до 9 июня 2022 года включительно", говорится в сообщении.

Михаил Задорнов возглавляет правление "ВТБ 24" с 2005 года, а в декабре 2016 года вошел в состав правления банка ВТБ, из которого был выведен 31 мая 2017 года.

В понедельник газета "Коммерсант" написала, что Задорнов получил предложение возглавить "ФК Открытие". Как рассказал один из собеседников издания, историю инициировали в ЦБ. Задорнов призван выступить как антикризисный менеджер, возглавить процесс по восстановлению финансового положения банка. Однако источник, близкий к группе ВТБ, сообщил РИА Новости, что наблюдательный совет ВТБ, который пройдет в понедельник, рассмотрит вопрос об избрании Задорнова членом правления банка.