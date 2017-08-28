Чемезов: Ростех надеется на успешную работу с компаниями стран БРИКС

ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Госкорпорация "Ростех" рассчитывает на плодотворную работу с компаниями из стран БРИКС и уверена в будущем взаимовыгодном сотрудничестве, заявил генеральный директор компании Сергей Чемезов.

"Будучи высокотехнологичной промышленной корпорацией, Ростех рассчитывает на плодотворную работу с компаниями из стран-членов БРИКС. Уверен, для дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества есть все основания и возможности", — сказал Чемезов в интервью агентству Синьхуа.

Чемезов отметил, что фактором, способствующим сотрудничеству стран БРИКС, является осознание практической ценности сотрудничества между странами, которые обладают серьезной мощью и амбициями.

"Такое сотрудничество основывается не на принудительной, а на добровольной основе", —подчеркнул глава корпорации.

Он также добавил, что Россия и Китай, будучи ключевыми участниками механизма БРИКС, должны продолжать расширять практическое сотрудничество в области промышленности, безопасности, инвестиций и в других сферах экономики.