Мировые цены на нефть снизились после остановки НПЗ в Мексиканском заливе

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник; нефть марки WTI дешевеет более чем на 3% из-за опасений инвесторов, что спрос на американскую нефть снизится из-за невозможности "переварить" предлагаемое сырье после закрытия НПЗ в Мексиканском заливе во время урагана "Харви", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.08 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,31% — до 51,30 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 3,34% — до 46,26 доллара за баррель.

В связи с закрытием нефтеперерабатывающих заводов на шельфе Мексиканского залива в конце прошлой недели из-за урагана "Харви" инвесторы опасаются, что спрос на американскую марку West Texas Intermediate (WTI), которая добывается в штате Техас и в основном используется для производства бензина, резко сократится в связи с невозможностью обеспечить спрос.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на несколько НПЗ, а также отгрузочных компаний, американский трейдеры стремятся вместо этого приобрести контракты на поставки нефтепродуктов из Северной Азии. Кроме того, ожидается, что трансатлантический экспорт топлива из Европы также увеличится.

"Если американские НПЗ останутся закрыты дольше чем на неделю, Азия будет вынуждена запустить (нефтедобычу — ред.) на самом высоком уровне, так как в Европе уже нет резервных мощностей", — приводит агентство слова аналитика компании Petromatrix Оливье Якоба (Olivier Jakob).

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Спасатели обследовали дома в разрушенном ураганом "Харви" Рокпорте

Цены на фьючерсы WTI очень чувствительны к сбоям в добыче в Техасе, так как завязаны на физические поставки нефти, в то время как марка Brent торгуется свободнее. В результате шторма "Харви" отрасль потеряет свыше 2 миллионов баррелей нефти в сутки из общего объема добычи в Техасе в 5,6 миллиона баррелей в день.

Подробнее о ценах на нефть читайте здесь >>