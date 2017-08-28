ГД может вернуться к вопросу ужесточения наказания за ложные слухи о банках

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Госдума может вернуться к вопросу о совершенствовании законодательства в части распространения недостоверной информации о банках, например, обсудить введение уголовной ответственности за это, сообщил РИА Новости председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В августе аналитик УК "Альфа-Капитал" направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. Ситуация получила широкую огласку в СМИ и стала предметом проверок регуляторов. ЦБ вызвал автора письма на беседу. ФАС направила запрос в "Альфа-Капитал", а позже вынесла компании предупреждение, найдя в письме признаки недобросовестной конкуренции на рынке доверительного управления ценными бумагами.
Более жесткие меры
"Нам надо посмотреть на законодательство, касающееся распространения информации, особенно недостоверной информации о финансовых институтах, и, прежде всего, в плане ответственности лиц, которые это делают", — сказал он. "В плане ответственности нам надо точно прописать нормы, которые и административно должны быть более жесткие за распространение недостоверной информации, и вплоть до уголовной ответственности, если из-за этого были тяжелые финансовые последствия", — предложил депутат.
"Думаю, мы с Центральным банком РФ посмотрим разные варианты, что необходимо прописать в законодательстве, но уверен, что что-то необходимо будет сделать в этой части", — продолжил глава думского комитета. При этом он допустил возможность корректировки закона о манипулировании и использовании инсайдерской информации и антимонопольного законодательства. "Поскольку это же нездоровая конкуренция, возможно, и в антимонопольном законодательстве надо будет что-то прописать", — пояснил парламентарий.
"Они сеют панику, а паника очень опасна для финансового рынка. Но я просто уверен, что ситуацию ЦБ держит под контролем и не даст ей раскачаться, он подставит "плечо", если вдруг какие-то неблагоприятные процессы в связи с паникой, которую сеют, могут пойти в рост", — заявил депутат. "Никаких отзывов лицензий крупнейших кредитных институтов точно не будет. И ЦБ, используя уже существующие инструменты, которые мы ему дали в руки, в том числе институт фонда консолидации, сможет ситуацию стабилизировать", — уверен Аксаков.