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Экономика

ГД может вернуться к вопросу ужесточения наказания за ложные слухи о банках

17:3028.08.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы России. Архивное фотоПленарное заседание Госдумы России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Госдума может вернуться к вопросу о совершенствовании законодательства в части распространения недостоверной информации о банках, например, обсудить введение уголовной ответственности за это, сообщил РИА Новости председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Здание ФАС России. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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В ФАС предостерегли финрынок от повторения ситуации с "Альфа-Капиталом"

В августе аналитик УК "Альфа-Капитал" направил письмо клиентам компании, в котором предупредил о проблемах "ФК Открытие", Бинбанка, МКБ и Промсвязьбанка. В письме утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может быть окончательно решена уже этой осенью. Ситуация получила широкую огласку в СМИ и стала предметом проверок регуляторов. ЦБ вызвал автора письма на беседу. ФАС направила запрос в "Альфа-Капитал", а позже вынесла компании предупреждение, найдя в письме признаки недобросовестной конкуренции на рынке доверительного управления ценными бумагами.

Более жесткие меры

"Нам надо посмотреть на законодательство, касающееся распространения информации, особенно недостоверной информации о финансовых институтах, и, прежде всего, в плане ответственности лиц, которые это делают", — сказал он. "В плане ответственности нам надо точно прописать нормы, которые и административно должны быть более жесткие за распространение недостоверной информации, и вплоть до уголовной ответственности, если из-за этого были тяжелые финансовые последствия", — предложил депутат.

"Думаю, мы с Центральным банком РФ посмотрим разные варианты, что необходимо прописать в законодательстве, но уверен, что что-то необходимо будет сделать в этой части", — продолжил глава думского комитета. При этом он допустил возможность корректировки закона о манипулировании и использовании инсайдерской информации и антимонопольного законодательства. "Поскольку это же нездоровая конкуренция, возможно, и в антимонопольном законодательстве надо будет что-то прописать", — пояснил парламентарий.

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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По больному месту: что будет с банками из письма УК "Альфа-Капитал"
Он также считает, что ЦБ, Минкомсвязи, и силовые структуры должны иметь право быстро реагировать на такие действия для того, чтобы купировать последствия распространения недостоверной информации, отметил Аксаков. Он напомнил, что порой идут информационные вбросы, которые потом начинают тиражироваться в соцсетях, в том числе при участии разных недобросовестных лиц.

"Они сеют панику, а паника очень опасна для финансового рынка. Но я просто уверен, что ситуацию ЦБ держит под контролем и не даст ей раскачаться, он подставит "плечо", если вдруг какие-то неблагоприятные процессы в связи с паникой, которую сеют, могут пойти в рост", — заявил депутат. "Никаких отзывов лицензий крупнейших кредитных институтов точно не будет. И ЦБ, используя уже существующие инструменты, которые мы ему дали в руки, в том числе институт фонда консолидации, сможет ситуацию стабилизировать", — уверен Аксаков.

Проект

Рабочие завешивают вывеску с названием банка в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Альфа-Капитал назвал заявление о банках "частным мнением" сотрудника
В апреле 2014 года Госдумой был принят в первом чтении законопроект, который запрещает распространение заведомо недостоверных сведений о банках и других публичных организациях. Документ разрешает досудебную блокировку сайтов, на которых обнаружены такие недостоверные сведения, и предусматривает административную ответственность за их распространение. Для физических лиц за нарушение нормы предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, юрлиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

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