Минэкономразвития улучшило прогноз развития экономики России на три года

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Минэкономразвития РФ улучшило макропрогноз на ближайшие три года, повысив оценки роста экономики и курса рубля на фоне улучшения динамики нефтяных цен, сообщает Рейтер со ссылкой на материалы министерства.

"Минэкономики ожидает, что средняя цена нефти Urals по итогам 2017 года будет на уровне 49 долларов за баррель и снизится до 43,8 доллара в следующем году, следует из материалов ведомства. Ранее министерство прогнозировало стоимость нефти в 2017-2018 годах — 45,6 доллара и 40,8 доллара за баррель", — пишет агентство.

При этом, как отмечает Блумберг со ссылкой на статью Рейтера, прогноз по цене на нефть в 2019-2020 годах остался прежним — 41,6 и 42,4 доллара за баррель соответственно.

Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП РФ в 2017 году с 2% до 2,1%, а также пересмотрело с повышением прогноз по росту экономики страны в последующие три года — до 2,1% в 2018 году, 2,2% в 2019 году и 2,3% в 2020 году. Апрельский прогноз министерства предусматривал темпы роста экономики РФ в 2018-2020 годах в 1,5%.

Кроме того, министерство пересмотрело среднегодовой курс доллара в текущем году с 64,2 рубля до 59,7 рубля, в 2018 году — с 69,8 рубля до 64,7 рубля, в 2019 году — с 71,2 рубля до 66,9 рубля, в 2020 году — с 72,7 рубля до 68 рублей.