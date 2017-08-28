В Пермском крае четыре компании получат льготные госзаймы на развитие

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Экспертный совет Регионального фонда развития промышленности Пермского края одобрил заявки четырех промышленных предприятия Пермского края на получение льготных займов, говорится в сообщении на сайте правительства края.

АО "Редуктор-ПМ", ООО "Навигатор-Новое машиностроение", АО "Пермский завод "Машиностроитель" и ООО "Краснокамский РМЗ" претендуют на получение финансирования в рамках программы "Совместные займы". Программа предполагает льготное заёмное софинансирование федеральным и региональным фондами развития промышленности. По словам директора Регионального фонда развития промышленности Марата Гакашева, продукция предприятий соответствует мировым стандартам и перспективна с научно-технической точки зрения.

АО "Редуктор-ПМ" с помощью займа осуществит модернизацию гальванических линий. Предприятие ООО "Навигатор-НМ" получит заем под производство линейки прицепной высокопроизводительной кормозаготовительной техники. В рамках проекта будет открыто серийное производство новых моделей кормозаготовительной техники.

Проект предприятия АО "Пермский завод "Машиностроитель" — создание производства механической скоростной обработки и перфорации изделий авиационных двигательных установок из композитных материалов и титана. ООО "Краснокамский РМЗ" в результате своего инвестпроекта перейдет на инновационную технологию нанесения защитных покрытий на крупногабаритные корпусные детали сельскохозяйственных машин. Это позволит заводу выйти на новые рынки сбыта.

Ранее врио губернатора Пермского края Максим Решетников отмечал, что предприятия региона — активные участники программ поддержки промышленности и отраслевых планов импортозамещения. "В плане поддержки промышленности в Российской Федерации создан широкий спектр инструментов: субсидии, поддержка экспорта, госпрограммы. Предприятия научились действовать с применением этих механизмов — у них постоянно возникают новые предложения", — цитируется в сообщении врио губернатора.

Региональный фонд развития промышленности Пермского края предоставляет финансовый заем в размере от 20 до 100 миллионов рублей под 5% годовых, сроком займа до пяти лет, при условии наличия софинансирования проекта в объеме не менее 50% от общего бюджета проекта и общей стоимости проекта не менее 40 миллионов рублей.