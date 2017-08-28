Рост цен на водку увеличит ее нелегальный оборот, считают в Минфине

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Рост минимальной розничной цены (МРЦ) на водку до 300 рублей за 0,5 литра станет причиной увеличения нелегального оборота этой продукции в РФ, заявили РИА Новости в пресс-службе Минфина.
10.2%Да, крепкие напитки должны быть менее доступны
7.8%Частично, дорожать должно все спиртное
82.0%Нет, из-за этого начнут употреблять больше контрафакта
"Необоснованное увеличение МРЦ на водку приведёт к увеличению нелегального оборота этой продукции и увеличению потребления суррогатов", — сообщили в пресс-службе министерства.
Там отметили, что "сейчас установлен экономически обоснованный уровень минимальной розничной цены пол-литровой бутылки водки — 205 рублей (затраты на производство и спрос)".