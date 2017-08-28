Рост ВВП в июле в годовом выражении замедлился до 1,5%

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Рост ВВП РФ в июле в годовом выражении замедлился до 1,5% после 2,9% в июне, сообщает Минэкономразвития РФ.

"В июле произошло некоторое замедление темпов экономического роста. По оценке Минэкономразвития, в июле темпы роста ВВП снизились до 1,5% год к году", — говорится в докладе "Картина экономики в июле 2017 года", опубликованном министерством в понедельник.

Рост ВВП РФ в июне составил 2,9% в годовом выражении, сообщало министерство в июньском докладе.

"Вклад в замедление роста по сравнению с показателями апреля-июня внесла более слабая динамика сельского хозяйства, промышленности, торговли, которая была отчасти компенсирована увеличением темпов роста в строительстве. При этом ухудшение годовой динамики было наиболее выраженным в обрабатывающей промышленности", — поясняется в материалах Минэкономразвития.

Прогноз министерства по росту ВВП на 2017 год составляет 2%, глава Минэкономразвития Максим Орешкин ранее говорил, что во втором полугодии экономический рост превысит 2% в годовом выражении. Министерство в конце июля оценило рост ВВП за первое полугодие в 1,7%.

Обработка, металлургия, химпром хуже всех

По данным Минэкономразвития, наибольший вклад в замедление темпов роста ВВП РФ в июле внесло замедление роста промпроизводства.

"Тенденция к замедлению была наиболее выраженной в промышленности. Темп роста индекса промышленного производства в июле снизился до 1,1% год к году (минус 1,8% месяц к месяцу) после уверенного роста в апреле-июне (3,8% год к году)", — говорится в докладе.

Наиболее существенное ухудшение годовой динамики продемонстрировала обрабатывающая промышленность, однако замедление наблюдалось также в добыче полезных ископаемых, электроэнергетике и водоснабжении.

"Выпуск обрабатывающей промышленности в июле показал заметный спад (минус 0,8% год к году, минус 2,9% месяц к месяцу) после динамичного роста во втором квартале 2017 года", — говорится в материалах министерства.

По данным Минэкономразвития, наибольший отрицательный вклад в динамику обрабатывающих отраслей в июле внес машиностроительный комплекс (минус 18,3% год к году). Особенно выраженным было падение производства транспортных средств, однако оно происходило в основном за счет товарных групп, которые традиционно характеризуются высокой волатильностью выпуска (грузовые автомобили, автобусы).

Еще одним фактором июльского ухудшения динамики обрабатывающих отраслей стало продолжающееся снижение выпуска в металлургическом комплексе (минус 3,1% год к году), который демонстрирует отрицательные годовые темпы роста на протяжении всего 2017 года.

Наиболее неожиданным, отмечает Минэкономразвития, оказалось ухудшение динамики в химическом комплексе, который на протяжении длительного времени являлся одним из локомотивов роста обрабатывающей промышленности. Однако пока выводы о переломе положительной динамики в химпроме делать рано.

"Рост отрасли резко замедлился в июле (1,5% год к году) по сравнению со вторым кварталом (6,9% год к году), при этом месячное падение с устранением сезонности (-2,5% месяц к месяцу) стало максимальным с июня 2015 года", — говорится в докладе.

Выводы делать рано



В то же время, отмечает министерство, имеющиеся данные о ситуации на внешних и внутренних рынках в июле пока не дают оснований делать заключение о переломе тренда в химическом комплексе.

"Одной из причин июльского спада мог стать отложенный эффект укрепления рубля в начале года. Химическая промышленность, в значительной степени ориентированная на экспорт, получила весомые конкурентные преимущества начиная с 2015 года благодаря более слабому рублю, что нашло отражение в высоких темпах роста выпуска на протяжении последних двух лет", — говорится в докладе.

При этом укрепление валютного курса в первом полугодии 2017 года, вероятно, оказало негативное влияние на конкурентоспособность отрасли на внешних рынках.

"Крепкий рубль мог отрицательно сказаться и на динамике других производств, чувствительных к ситуации на валютном рынке, – деревообрабатывающей и легкой промышленности, которые также снизили производство в июле. Вместе с тем данный эффект носит временный характер и, учитывая коррекцию валютного курса начиная с мая текущего года, должен быть исчерпан в ближайшие месяцы", — говорится в докладе Минэкономразвития.