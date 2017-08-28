Минэкономразвития допускает ускорение роста промышленности в августе

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Минэкономразвития допускает ускорение роста российской промышленности в августе и считает, что июльские данные вряд ли стоит интерпретировать как смену позитивного тренда.

Согласно докладу министерства "Картина экономики в июле 2017 года", опубликованному в понедельник, рост ВВП РФ в июле в годовом выражении замедлился до 1,5% с июньских 2,9%, причем наибольший вклад в это замедление внесло снижение темпов роста промышленного производства (до 1,1% с июньских 3,5%).

"В то же время опережающие индикаторы производственной активности в промышленности свидетельствуют о возможном ускорении роста в августе", — говорится в документе.

"Индекс PMI обрабатывающих отраслей в июле достиг максимального за последние полгода значения (52,7), в том числе за счет роста новых заказов и объема незавершенного производства. Индекс предпринимательской уверенности Росстата показывает улучшение настроений бизнеса по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Индекс промышленного оптимизма ИЭП также остается в положительной области, несмотря на некоторую коррекцию в июле и августе. Темп роста потребления электроэнергии с коррекцией на сезонный, календарный и температурный фактор ускорился с 1,2% год к году в июле до 2,4% год к году в августе", — поясняет Минэкономразвития.

Таким образом, отмечает министерство, июльские данные "вряд ли стоит интерпретировать как смену позитивного тренда".

"В последующие месяцы Минэкономразвития ожидает нормализацию производственной активности по мере исчерпания действия временных факторов", — говорится в докладе.