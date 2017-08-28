Минэкономразвития ожидает улучшения ситуации со сбором урожая

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Минэкономразвития полагает, что отставание в сборе урожая, сложившееся в России в этом году из-за плохой погоды, снизится, и объемы сельхозработ приблизятся к прошлогодним, следует из картины экономики за июль, подготовленной министерством.

"В течение августа отставание сбора урожая от календарного графика постепенно сокращается, что должно положительно сказаться на объеме производства продукции сельского хозяйства, в частности, отставание в объеме производства зерновых и зернобобовых от показателей прошлого года сократилось до 1,2% на 24 августа по сравнению с 14,7% на 1 августа", — говорится в документе.

"Увеличение намолота связано не только с нормализацией хода уборочной кампании, но и с более высокими показателями урожайности в данной товарной группе — 37,4 центнера с гектара на 24 августа 2017 года по сравнению с 30 центнерами с гектара на ту же дату 2016 года", — отмечается в докладе.

"Показатели сбора картофеля также начинают сближаться с календарной нормой, при этом урожайность данной культуры в целом близка к уровням прошлого года, таким образом, можно ожидать улучшения ситуации в производстве продукции сельского хозяйства уже в августе-сентябре", — сообщает министерство.

По данным Минсельхоза РФ, российские аграрии по состоянию на 18 августа намолотили 72,5 миллиона тонн зерна в бункерном весе, урожайность составила 39,4 центнера с гектара, что на 23,1% выше прошлогоднего уровня. При этом глава Минсельхоза Александр Ткачев 21 августа отмечал, что из-за погодных условий в текущем году темпы уборки отстают от прошлогодних.