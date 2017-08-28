Медведев распорядился контролировать программу по цифровой экономике

ГОРКИ, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, которое устанавливает правила контроля за реализацией программы развития цифровой экономики страны.
Глава правительства отметил важность реализации программы цифровой экономики и попросил членов кабинета министров сконцентрироваться на работе над ней.
"Сегодня я подписал постановление, которым утверждаются функциональные структуры системы управления, правила разработки и мониторинга и контроля выполнения этой программы", — заявил он.