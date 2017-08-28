Медведев распорядился контролировать программу по цифровой экономике

ГОРКИ, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление, которое устанавливает правила контроля за реализацией программы развития цифровой экономики страны.

"Я подписал документ по цифровой экономке. Мы эту программу двигаем. Вы знаете, мы включили ее в перечень основных направлений стратегии до 2018 (года) и на период до 2025 года", — сообщил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил важность реализации программы цифровой экономики и попросил членов кабинета министров сконцентрироваться на работе над ней.

"Сегодня я подписал постановление, которым утверждаются функциональные структуры системы управления, правила разработки и мониторинга и контроля выполнения этой программы", — заявил он.