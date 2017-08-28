Минэкономразвития ожидает прироста инвестиций существенно выше 2%

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Минэкономразвития РФ ожидает замедления роста инвестиций в РФ во втором полугодии, но прирост по итогам года при этом может быть существенно выше прогнозных 2%, говорится в картине экономики за июль, подготовленной министерством.

"По оценкам Минэкономразвития, во второй половине года восстановление инвестиций продолжится более умеренными темпами за счет исчерпания эффекта компенсационного роста", — говорится в сообщении.

"Минэкономразвития ожидает сохранения положительной динамики инвестиций в терминах помесячных приростов в следующие месяцы, однако годовые темпы роста инвестиций несколько снизятся за счет исчерпания эффекта низкой базы начала 2016 года. При этом с учетом успешного первого полугодия динамика инвестиций за год может существенно превысить текущий прогноз Минэкономразвития (2,0%)", — отмечают в министерстве.

По данным Росстата, рост инвестиций в основной капитал РФ в первом полугодии 2017 года составил 4,8% в годовом выражении. В номинальном выражении объем инвестиций в первом полугодии составил 5,7 триллиона рублей.

Официальный прогноз министерства экономического развития на 2017 год исходит из роста инвестиций в основной капитал на 2%. Однако глава министерства Максим Орешкин не исключал, что прогноз может быть пересмотрен, и рост инвестиций составит 3%.