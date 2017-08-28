Минфин планирует внедрить машиночитаемые коды на бирках ювелирных изделий

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Минфин РФ планирует внедрить универсальные машиночитаемые коды на бирках, сопровождающих любые ювелирные изделия, в том числе с драгоценными камнями, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

По его словам, в настоящее время рынок драгоценных металлов и драгоценных камней страдает от масштабного "черного" завоза изделий из стран, где качество золота проверить невозможно. При этом он отметил, что те клейма, которые сейчас ставятся на золотых изделиях Пробирной палатой, не считываются машинами.

"Мы будем представлять обществу наши новые идеи по маркировке на рынке драгоценных камней и драгоценных металлов. Мы предлагаем внедрить систему прослеживаемости, такую как на алкоголь и шубы. Первый этап будет именно внедрение машиночитаемых кодов на бирках, которые идут вместе с камнями и любыми ювелирными изделиями", — заявил Моисеев в интервью телеканалу "Россия 24".

Такое внедрение позволит покупателям ювелирных изделий сканировать на свой смартфон бирку, сопровождающую изделие. В свою очередь контролеры смогут сопоставить, что написано на бирке и набито на ювелирном изделии через машиночитаемые коды. Процесс сканирования бирки Минфин планирует продемонстрировать на Московском финансовом форуме, который пройдет 8 сентября.

Что касается маркировки драгоценных камней, то, по словам замминистра финансов, это потребует дорогостоящих инвестиций, но в РФ это должно быть внедрено. Он обратил внимание на технологию меток, которая используется в ряде стран.

"Разработана технология метки, которая применяется в ряде государств, которая наносится на камни и настолько маленькая, что не влияет на потребительские свойства, но машинами читается. Это то, к чему мы должны прийти, но на первом этапе мы ограничимся нанесением на сопроводительные бирки ", — сказал Моисеев.