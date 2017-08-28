Систему оформления "дальневосточных гектаров" модернизируют до конца года

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Планируется модернизировать федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.РФ" до конца года, что позволит повысить качество работы уполномоченных органов и ускорить предоставление земельных участков, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития со ссылкой на замглавы министерства Сергея Качаева.

"Сейчас разворачиваются работы по модернизации Федеральной информационной системы (ФИС) "НаДальнийВосток.РФ" в соответствии с техническим заданием, которое разработано совместно Росреестром и Минвостокразвития России с учетом мнения дальневосточных регионов и населения, которое обращалось на "горячую линию" программы "Дальневосточный гектар", организованную Агентством по привлечению человеческого капитала на Дальнем Востоке", — приводит слова Качаева пресс-служба.

По словам замминистра, в первую очередь будет реализована возможность обмена данными между уполномоченными органами и Росреестром в электронном виде в рамках федеральной информационной системы. Это позволит ускорить процедуру постановки на кадастровый учет земельных участков и регистрации прав на землю, а также повысит производительность труда уполномоченных органов. Он отметил, что раньше информацию, подготовленную уполномоченными органами, приходилось записывать на диск и приносить в Росреестр или МФЦ, чтобы передать сведения.

В ФИС "НаДальнийВосток.РФ", по информации замминистра, будет введена информация из геоинформационных систем регионов. Это градостроительная информация, сведения о территориальном планировании, чтобы с помощью ФИС граждане видели, какие виды использования существуют для той или иной территории, и было проще ориентироваться, как будет эта территория развиваться в перспективе. Часть обновлений связана с уточнением территорий, на которых можно предоставлять "дальневосточный гектар".

С 1 июня 2016 года право на "дальневосточный гектар" получили жители ДФО, а с 1 февраля 2017 года — каждый россиянин. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду. С начала реализации программы гражданами России подано более 100,2 тысячи заявлений на получение "дальневосточного гектара".