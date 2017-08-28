Медведев поручил решить проблему задолженности по зарплатам учителей

ГОРКИ, 28 авг — РИА Новости. В некоторых регионах сохраняется задолженность по зарплатам учителей, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, попросив глав регионов и министра образования предоставить информацию о том, что делается для ее погашения в кратчайшие сроки.

"Есть еще одна проблема, на которую я хотел обратить внимание, она касается заработной платы педагогов. В некоторых регионах с этим есть проблемы. Хотел бы услышать и от глав регионов, и от министра о том, что делается для того, чтобы погасить задолженность в кратчайшие сроки", — заявил Медведев на совещании о готовности системы образования к учебному году.