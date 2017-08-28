Габриэль и Тиллерсон обсудят антироссийские санкции

БЕРЛИН, 28 авг – РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в понедельник отправляется в Вашингтон, на встрече с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном планируется обсудить санкции против России, заявил в понедельник представитель германского внешнеполитического ведомства Райнер Бройль.

"Министр иностранных дел сегодня вечером отправляется в Вашингтон. Госсекретарь США Тиллерсон предложил провести личную встречу с Габриэлем", — сказал он на брифинге.

Бройль отметил, что на встрече планируется обсуждение международных проблем. "КНДР, Афганистан, ситуация в Катаре, ядерное соглашение с Ираном и санкции США против России", — добавил он.

По словам представителя МИД ФРГ, Габриэль также проведет встречи по вопросам климата и энергии и обсудит с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером вопрос разоружения.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Закон, в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".

Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью США хотят расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС. В свою очередь, комментируя подписание закона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель займется защитой экономических интересов ЕС.