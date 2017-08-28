Габриэль и Тиллерсон обсудят антироссийские санкции

БЕРЛИН, 28 авг – РИА Новости. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль в понедельник отправляется в Вашингтон, на встрече с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном планируется обсудить санкции против России, заявил в понедельник представитель германского внешнеполитического ведомства Райнер Бройль.
Бройль отметил, что на встрече планируется обсуждение международных проблем. "КНДР, Афганистан, ситуация в Катаре, ядерное соглашение с Ираном и санкции США против России", — добавил он.
По словам представителя МИД ФРГ, Габриэль также проведет встречи по вопросам климата и энергии и обсудит с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером вопрос разоружения.
Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью США хотят расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС. В свою очередь, комментируя подписание закона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель займется защитой экономических интересов ЕС.