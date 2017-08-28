Участникам Тюменского нефтегазового форума помогут найти каналы сбыта

ТЮМЕНЬ, 28 авг — РИА Новости. Представители малого и среднего бизнеса смогут предложить свою продукцию крупнейшим нефтегазовым компаниям России на Тюменском нефтегазовом форуме, который пройдет 20-21 сентября в Тюменском технопарке, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В этом году программа форума будет дополнена блоком закупочный сессией. Представители "Роснефти", "Газпромнефти", "Сургутнефтегааз", "ЛУКОЙЛа" презентуют планы закупок на 2018 год. В режиме индивидуальных встреч потенциальные поставщики смогут презентовать свои продукты и услуги и предложить сотрудничество", — сказал собеседник агентства.

По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, нововведение может стать одним из локальных элементов поддержки сбыта отечественной высокотехнологичной продукции и обеспечит дополнительный доступ малым предприятиям к государственному и корпоративному заказу.

"Модернизация нефтегазовой сферы, импортозамещение и поддержка инновационных компаний малого и среднего бизнеса — эти актуальные задачи должны решаться комплексно, в том числе, за счет создания точек коммуникации. Тюменский нефтегазовый форум должен стать площадкой, где не только определяются тренды дальнейшего развития нефтегазовой отрасли, но и решаются вопросы практического характера", — сказал глава региона.

Тюменский нефтегазовый форум — ежегодное деловое мероприятие международного уровня с нефтегазовой повесткой. Входит в пятерку крупнейших отраслевых форумов, проводимых в России. Ежегодно в работе форума принимает участие порядка 1,5 тысяч человек из России и более 16 зарубежных стран, в числе которых представители организаций нефтяного комплекса России, включая вертикально интегрированные нефтяные компании, научно-исследовательские центры, ведущие институты.

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